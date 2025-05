OH MY GIRLのミミが出演中のバラエティ番組『ピョンピョン地球娯楽室』への愛情を語った。【写真】アリン、キュートな“バニーちゃん”に変身!ファッションマガジン『COSMOPOLITAN』は5月23日、ミミが登場する6月号の写真とインタビューを公開した。今回の撮影でミミは、カウガール風のコンセプトを見事に消化し、彼女らしい明るく愛らしい魅力を存分に発揮した。撮影後に行われたインタビューでは、4月に開催されたOH MY GIRLの