ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡ØABEMA¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½MF¤ÎÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¤ËÌ©Ãå¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¡¢20ºÐ¤Î½Ó±Ñ¤¬¾×·â¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯£²·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSheBelieves Cup¡×¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¡¢³«»Ï¤ï¤º¤«18ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡£Å¨¿Ø¤ÎÃæ±û¤Ç¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿Ã«Àî¤Ï¡¢º¸Â­¤Ç»ý¤Á½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£µ÷Î¥¤Ë¤·¤ÆÌó30¥á¡¼¥È¥ë¡£ÎÏ¶¯¤¯Êü¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼