¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£TM NETWORK¤Î3¿Í¤¬40Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢5·î31Æü21»þ¤è¤êWOWOW¤Ë¤ÆÆÈÀêÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¡ª WOWOW¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯·Þ¤¨¤¿TM NETWORK¤ÎÂç·¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯6·î¤«¤é2025Ç¯4·î¤Þ¤Ç¤Î11¥õ·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÈà¤é¤òÆÃ½¸¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ì¤È¤·¤Æ¡ØTM NETWORK YONMARU+01 at YOKOHAMA ARENA¡Ù¤¬¡¢5·î