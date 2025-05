ちゃんみなが、自身初となる映画主題歌「I hate this love song」を5月30日(金) 0時より配信リリースする。◆ちゃんみな 動画本楽曲は、同日5月30日(金)に公開を控える、奥平大兼と出口夏希によるW主演映画『か「」く「」し「」ご「」と「』のために書き下ろされた作品。ちゃんみな自身の初恋をテーマにした作品となっている。▲「I hate this love song」あわせて、「I hate this love song」のジャケット写真も公開された。LOVE