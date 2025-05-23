6·î1Æü¤«¤é¡¢¿¦¾ì¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢·§ËÜÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤¬´ë¶È¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´ë¶È¸þ¤±¤Î¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¡×ÀâÌÀ²ñ6·î1Æü¤«¤é¿¦¾ì¤ÇµÁÌ³²½ ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ï¡¢·úÀß¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ê¤ÉÌó40¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ï«Æ¯¤Î°ÂÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñ¤Îµ¬Â§¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢6·î¤«¤é¿¦¾ì¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤òÁá´üÈ¯¸«¤·½Å¾É²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢´ë¶È¤Ë¤ÏÂÎÀ©À°È÷¤ÎÂ¾¡¢¼ê½ç¤ÎºîÀ®¤¬µá¤á¤é¤ì