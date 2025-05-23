BE¡§FIRST¤ÎSHUNTO¡¢RYUHEI¡¢MANATO¤¬¡¢5·î23ÆüÈ¯Çä¤ÎÃËÀ­¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ösmart¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¡Ë¡×7·î¹æ¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE¡§FIRST¡¦SHUNTO¡õRYUHEI¡õMANATO¡¢¸ÄÀ­¤¬¸÷¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç»£±Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤¬²Æ¤Ë¸þ¤±¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤òÈäÏª¡£ÄêÈÖ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤«¤é¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ­¤¬¸÷¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿