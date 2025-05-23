28-105mm F2.8 DG DN | Art ¥·¥°¥Þ¤Ï5·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢L¥Þ¥¦¥ó¥ÈÍÑ¸ò´¹¥ì¥ó¥º4µ¡¼ï¤Î¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°ºî°ÂÄêÀ­¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ 16-28mm F2.8 DG DN | Contemporary¡ÊVer.1.1¡Ë 28-105mm F2.8 DG DN | Art¡ÊVer.1.1¡Ë 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary¡ÊVer.1.4¡Ë 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports¡ÊVer.1.3