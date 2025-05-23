G-FACTORY¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÌ¾Âå ±§Æà¤È¤È¡×¤Ï¡¢¡Ö¸µµ¤ÇúÈ¯¡ª¾ðÇ®¤Î¥¹¥¿¥Æ¥éÐ§¡×¡Ö¤¦¤Ê¥Æ¥éÐ§¡×¤ò5·î23Æü¡Á6·î29Æü¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡Ö¸µµ¤ÇúÈ¯¡ª¾ðÇ®¤Î¥¹¥¿¥Æ¥éÐ§¡×¡Ö¸µµ¤ÇúÈ¯¡ª¾ðÇ®¤Î¥¹¥¿¥Æ¥éÐ§¡×¤Ï¡¢»³À¹¤ê¤Î±·¤¬¤Î¤Ã¤¿¤ªÆÀÅÙËþÅÀ¤Î¡Ö¤¦¤Ê¥Æ¥éÐ§¡×¤Ë¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î²ê¡¦¶Ì¤Í¤®¡¦¥­¥à¥Á¤ÎßÖ¤áÊª¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Á¥Ã¥×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¿©ºà¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÐ§¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ëè²óÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¤¦¤Ê¥Æ¥éÐ§¡×¤âÆ±»þÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤È