ÃæÌî»Ô¤Ç¤Ï22Æü¡¢ËÌ¿®ÃÏ°è¤Î¹©Ì³Å¹6¼Ò¤¬¹çÆ±¤Ç½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö²È¥Ã¥¹¡ª¿®½£¡×¤Î»ö¶ÈÀâÌÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ï·úÃÛ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤ª¤è¤½300¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²È¥Ã¥¹¡ª¿®½£¡×¤Ï¡¢ÃæÌî»Ô¤ä¿Üºä»Ô¡¢¤½¤ì¤ËÈÓ¹ËÄ®¡¢¾®ÉÛ»ÜÄ®¤Î¹©Ì³Å¹6¼Ò¤¬Ï¢·È¤·¡¢¸©»ººà¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¤òÃæÌî»Ô¤Ë·úÀß¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Âç¼ê½»Âð¥áー¥«ー¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÃÏ¸µ¹©Ì³Å¹¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ