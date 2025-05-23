AB¥¢¥³¥â¤Ï¡¢¡Ö¥é¡¦¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë²­ÆìÆáÇÆ¡×¤ò5·î1Æü¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖRyukyu ¡ß Mid-Century¡×¡£ÅÔ²ñ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥ì¥È¥í¤Ç¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£µÒ¼¼¤ÏÁ´257¼¼¡£¥À¥Ö¥ë¥ë¡¼¥à¡¦¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¤Û¤«¡¢4Ì¾¤¬½ÉÇñ²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¡¢³«ÊüÅª¤ÊÂç¤­¤ÊÁë¤¬ÆÃÄ§¤Ç44Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹¥¤¡¼¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÜ¸ -KUSABI- ¡×¤òÀß¤±¡¢²­Æì¤é¤·¤¤¹È°ò¤ä¥·¡¼¥¯¥ï