¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬£²£³Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£È÷ÃßÊÆ¤òÌµÀ©¸Â¤ËÊü½Ð¤·¤¿¤é¡¢ºÒ³²»þ¤Ê¤É¤ÇÂ­¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£Ã«¸¶¾Ï²ð¤Ï¿Ê¼¡ÏºÂç¿Ã¤Ø¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¡¢»Ä¤ê£¶£¸Ëü¥È¥ó¤°¤é¤¤¡£¤â¤·Â­¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÌµÀ©¸Â¤ËÊü½Ð¤¹¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÊýºö¤ò¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£¿Ê¼¡ÏºÂç¿Ã¤Ï¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤Ï¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤­¤Ë½Ð¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤­¤Ïí´í°¤Ê¤¯½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×