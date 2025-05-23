¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ØÃÎ¤é¤º¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö´í¸±¡×¤Ê¿©¤ÙÊª¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ö¿Í´Ö¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¿©¤Ù¤Æ¤â°ÂÁ´¡ª¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏNG¤Ê¿©¤ÙÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÀìÌçÅ¹¥³¥¸¥Þ¤Î¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@petskojima_official¡Ë¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ËÍ¿¤¨¤ë¤È´í¸±¤Ê¿©¤ÙÊªÍ¿¤¨¤ë¤È´í¸±¤Ê¿©¤ÙÊª5Áª?¥Í¥®Îà¥Í¥®Îà¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¹áÌ£À®Ê¬¤¬È¿±þ¤·¡¢ÀÖ·ìµå¤òÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÉÏ·ì¡×¤ò°ú