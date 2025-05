AI企業のOpenAIはAppleの元デザイナーであるジョニー・アイブ氏と協力してAIデバイスを開発中であることを2024年9月に認めており、このつながりで2025年5月にはアイブ氏が立ち上げたAIハードウェア企業の「io」を買収しました。OpenAIが開発中のAIハードウェアがどんなものになるのかについて、ウォール・ストリート・ジャーナルが報じています。Exclusive | What Sam Altman Told OpenAI About the Secret Device He’s Making Wi