The Orchard Japanは、YOASOBIが5月18日に配信リリースをした、TVアニメ『ウィッチウォッチ』のオープニングテーマ「Watch me! 」が、「2025/5/26付オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」にて初登場1位を獲得したことを発表した。これにより、「PLAYERS」(2025/3/31付)につづく自身通算16作目のデジタルシングル1位となった。TVアニメ『ウィッチウォッチ』のオープニングテーマ「Watch me! 」がオリコン週間デジタルシ