·ëº§À¸³è¤Ç¤Ï¡¢µÁ²ÈÂ²¤«¤é¤Î²áÅÙ¤Ê´³¾Ä¤äÌµÍý²ò¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Çº¤à¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²ÈÄíÆâ¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÚµÁ²ÈÂ²¤Î²á´³¾Ä¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¡©¡Û¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤ä°é»ùÊýË¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µÁ²ÈÂ²¤«¤é¤Î²áÅÙ¤Ê²ðÆþ¤äÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤ËÀ¿¼Â¤ÊÂÐÏÃ¤ò»î¤ß¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎ©¾ì¤ä¹Í¤¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ú²ÈÂ²´Ö¤Î°Õ»×