¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤¬¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2000±ßÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢22Æü¤Î¿¼Ìë¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤È¶ËÈë¤Ë²ñÃÌ¤·¡¢È÷ÃßÊÆ¤Î¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢FNN¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£22Æü¸á¸å11»þ²á¤®¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤Æ¸øÅ¡¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Î¼Ö¤òFNN¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢È÷ÃßÊÆ¤Î²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¶¥ÁèÆþ»¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ï°Õ·ÀÌó¤ÇÇä¤êÅÏ¤¹