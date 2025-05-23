¿¹±Ê»á¤¬ºÇ´ü¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬À¸¤­È´¤¯¤¿¤á¤Î"Åú¤¨"¡×¤È¤Ï¡Ê¼Ì¿¿¡§ABC¡¿PIXTA¡ËÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Î³èÆ°¡×¤òÂ³¤±¡¢º£Ç¯1·î28Æü¤ËµýÇ¯67¤ÇÀÂµî¤·¤¿¿¹±ÊÂîÏº»á¡£»á¤ÎºÇ´ü¤Î½ñ¤­²¼¤í¤·¸¶¹Æ¤È¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë1¥«·îÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤è¤ë¡È»ñËÜ¼çµÁ¤Î°Ç¡É¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡Ø¤µ¤é¤Ð¡ª¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ñËÜ¼çµÁ¡½¡½¡ÖÅìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ·ÐºÑ¡×¤«¤é¤Î·èÊÌ¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£Æ±½ñ¤ÏÈ¯ÇäÁ°¤ËÂçÁýºþ¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£