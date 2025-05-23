GU¤¬23Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¤­¤ç¤¦È¯Çä¤Î¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡Ö¹ØÆþ¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤¬È¯À¸¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿Á´36Ëç¡Û¡ÖDJ¤¦¤µ¤®²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤â¤¦»ß¤á¤Æ¡ª¡×¤Á¤¤¤«¤ï¡ßGU¥³¥é¥Ü¿·ºîÁ´¾Ò²ðÈ¯É½¤Ç¡Ö¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥àÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÏÍ¤Ó¤ÈÍ½ÌóÈÎÇä½àÈ÷Ãæ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö2025Ç¯5·î23Æü¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥àÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç7:30º¢¡Á¹ØÆþ¤·