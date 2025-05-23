Ê¼¸Ë¸©¡¦ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡Ê47¡Ë¤é¤Î7¹àÌÜ¤Ë¤ï¤¿¤ëµ¿ÏÇ¤ò¡¢À¾ÇÅËá¸©Ì±¶ÉÄ¹¤ÎÃËÀ­¤¬¹ðÈ¯¤·¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤·¤¿ÌäÂê¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¼èºàÈÉ¤¬¡¢Á´¼èºà¥á¥â¤ÈÌ¤¸ø³«¤ÎÊª¾Ú¤òÉ³²ò¤­¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¡ÈÀµÂÎ¡É¤ËÇ÷¤Ã¤¿Ï¢ºÜ¡ØÎä·ì¤ÎÃÎ»ö¡Ù¤è¤ê¡¢Âè1²ó¤òÆÃÊÌ¤ËÁ´Ê¸¸ø³«¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¥­¥é¥­¥éPR²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤«¤é°ìÊÑ¡Ä·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¸å¤ÎÀÞÅÄÉö»á¤ò¸«¤ëºòÇ¯11·î¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ºÆÁª¤·¤¿ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÈPR²ñ¼Ò¡Ömerchu(¥á¥ë¥Á¥å)¡×¤ÎÀÞÅÄÉö¼ÒÄ¹¡Ê33¡Ë