Ryan Patrick Jones[£²£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆºâÌ³¾Ê¤Ï£²£²Æü¡¢ÊÆ¹ñÄÌ²ß¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë£±¥»¥ó¥È¹Å²ß¤ÎÀ½Â¤¤òÃÊ³¬Åª¤ËÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±¾Ê¤Ï£²£°£²£¶Ç¯½éÆ¬¤Þ¤Ç¤Ë£±¥»¥ó¥È¹Å²ß¤Î¿·µ¬Î®ÄÌ¤ò¤ä¤á¤ëÍ½Äê¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸½¶â¼è°ú¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¤Ï£µ¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï£²·î¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ë£±¥»¥ó¥È¹Å²ß¤ÎÀ½Â¤¼è¤ê¤ä¤á¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£±¥»¥ó¥È¹Å²ßÀ½Â¤¤Ø¤Î»Ù½Ð¤ò¡ÖÌµÂÌ¸¯¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¾Ê¤Ë