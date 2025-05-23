Nevzat DevranogluEzgi Erkoyun[¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë £²£²Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥ë¥³Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ï£²£²Æü¡¢Ç¯Ëö»þÅÀ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨Í½ÁÛ¤ò£²£´¡ó¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¤¬¡¢¥«¥é¥Ï¥óÁíºÛ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬°­²½¤¹¤ì¤ÐÀ¯ºö¤ò°ú¤­Äù¤á¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥«¥é¥Ï¥ó»á¤Ï¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç»ÍÈ¾´ü¥¤¥ó¥Õ¥ìÊó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¡¢Ãæ¶ä¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥Õ¥ì´üÂÔ¤Î¿¼¹ï¤Ê°­²½¤¬ÁË»ß¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢£²£°£²£µÇ¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÆß²½¤¬Â³¤¯¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ãæ¶ä¤ÏÀè·î¡¢¥¨