ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ï23Æü¡¢6·î3Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¡¢¸µ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ë¡¼¥­¡¼À¾Àî¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤â¼ýÏ¿¤·¤¿¡Ø¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÆâÍÆ»Ïµå¼°¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²È¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡£¥¢¡¦¥¼¥¹¥È¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¸á¸å5»þ45Ê¬º¢¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£¼íÌî¤Ï¡¢¸µ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô