USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.458.138.087.60 1MO11.528.199.007.83 3MO11.228.139.427.83 6MO10.977.939.847.88 9MO10.677.799.867.87 1YR10.507.739.927.91 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.619.829.59 1MO10.4410.039.75 3MO10.5910.