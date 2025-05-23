£²£²Æü¤Î²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ/Alexander Kazakov/Pool/AFP/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥í¥·¥¢·³¤Ï¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñ¶­¤Ë±è¤¦·Á¤Ç¡Ö°ÂÁ´´Ë¾×ÃÏÂÓ¡×¤òÁÏÀß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬£²£²Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö´û¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê°ÂÁ´´Ë¾×ÃÏÂÓ¤ò¹ñ¶­¤Ë±è¤Ã¤ÆÁÏÀß¤¹¤ë·èÄê¤¬²¼¤Ã¤¿¡£²æ¤¬·³¤¬¸½ºß¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¨¤ÎÈ¯¼ÍÃÏÅÀ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀ©°µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºî¶È¤Ï¿Ê¹ÔÃæ¤À¡×¡£¤½¤¦¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¸ì¤Ã