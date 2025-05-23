¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®µÄ²ñ¾å±¡¤Ï¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¤·¤¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Îµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìµ¸ú¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò»¿À®Â¿¿ô¤Ç·èµÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ï2020Ç¯¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤ò2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢µîÇ¯12·î¤ËÅö»þ¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£·î1Æü¤Î²¼±¡¤Î·èµÄ¤ËÂ³¤­¡¢22Æü¡¢¤³¤Îµ¬À©¤òÌµ¸ú¤È¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤ÎÅêÉ¼¤¬¾å±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»¿À®Â¿¿ô¤Ç·èµÄ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤ÎEVÉáµÚºö