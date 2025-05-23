Ãæ¹ñÆîÀ¾Éô¤Îµ®½£¾Ê¤Ç22Æü¡¢ÃÏ³ê¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È22Æü¡¢µ®½£¾Ê¤Î2¥«½ê¤ÇÃÏ³ê¤ê¤¬È¯À¸¤·¡¢Ê£¿ô¤Î½»Âð¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì17¿Í¤¬½»Âð¤Ê¤É¤Î²¼Éß¤­¤È¤Ê¤êÃÏ¸µÅö¶É¤¬µß½õ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ®½£¾Ê¤Ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤¬Â³¤­µ¤¾ÝÅö¶É¤¬ÃÏ³ê¤ê¤Ê¤ÉºÒ³²¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£