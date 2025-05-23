³°ÊÉ¤¬¤Ï¤¬¤ìÍî¤Á¤¿¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤ÇÅÝ²õ¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£ÍÍ¡¹¤Ê´í¸±¤ò¤Ï¤é¤à¡ÖÏ·µà²½¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÌäÂê¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡Ö²þÀµ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ØÏ¢Ë¡¡×¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤È¡Öµï½»¼Ô¡×¤Î¡È2¤Ä¤ÎÏ·¤¤¡É¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖºÆÀ¸¡×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²þÀµË¡¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡¦CG¤Ç¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡Ö²þÀµ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ØÏ¢Ë¡¡×À®Î©¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡©¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡È2¤Ä