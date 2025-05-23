¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ÖÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¡á4·î¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¥Ø¥ê¤«¤é¡ËÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ØÏ¢¤Î°ì³ç²þÀµË¡¤¬23Æü¡¢»²±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç»¿À®Â¿¿ô¤Ë¤è¤ê²Ä·è¡¢À®Î©¤·¤¿¡£Ï·µà¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÆÀ¸¤ò¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇäµÑ¤ä¼è¤ê²õ¤·¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×·ï¤ò¡Ö½êÍ­¼ÔÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¡×¤«¤é¡Ö5Ê¬¤Î4¤Î»¿À®¡×¤Ë´Ë¤á¤ë¡£2026Ç¯4·î¤Î»Ü¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç5Ê¬¤Î4¤Î»¿À®¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï·ú¤ÆÂØ¤¨¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎºÆÀ¸¼êË¡¤Ë¤Ï¸¶Â§¡¢Á´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×