¥Û¥¿¥ë¥¯¥¹¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÌÀ¤ë¤µ¤È¤¢¤«¤ê¤Î¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¾®·¿·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤éÂç·¿¥¿¥¤¥×¤ËÎô¤é¤Ê¤¤É÷ÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤¿LED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤ò2025Ç¯5·î28Æü¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Û¥¿¥ë¥¯¥¹¡ÖLED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¡×  ¥Û¥¿¥ë¥¯¥¹¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÌÀ¤ë¤µ¤È¤¢¤«¤ê¤Î¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¾®·¿·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤éÂç·¿¥¿¥¤¥×¤ËÎô¤é¤Ê¤¤É÷ÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤¿LED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤ò2025Ç¯5·î28Æü¤è¤êÈÎÇä¡£ ÆÃÄ¹ 1. ¥Ç¥¶