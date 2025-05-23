ÉðÆ£ÍÆ¼£·ÐºÑ»º¶ÈÁêÉðÆ£ÍÆ¼£·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤Ï23Æü¤Î³ÕµÄ¸åµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Öº£²Æ¤ÎÀáÅÅÍ×ÀÁ¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤Í½Äê¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÍ­¼±¼Ô²ñµÄ¤ÇÀµ¼°¤Ë·è¤á¤ë¡£ÅÅÎÏ¤Î¼ûÍ×¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¡µëÍ¾ÎÏ¤ò¼¨¤¹Í½È÷Î¨¤Ï¡¢°ÂÄê¶¡µë¤ËºÇÄã¸ÂÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë3¡ó¤òÄ¶¤¨¡Ö7¡ó°Ê¾å¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤­¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉðÆ£»á¤Ï¡Ö°Û¾ïµ¤¾Ý¤äÈ¯ÅÅ½ê¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤ÉÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÅÅÎÏ¼ûµë¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê