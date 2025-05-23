Photo: ¾®Êë¤Ò¤µ¤Î¤ê Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¸«¼é¤ì¤Á¤ã¤¦¡ªËÉÈÈ°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ëºòº£¡¢ÄíÀè¤ò¸«Ä¥¤ê¤¿¤¤¡¢¸¼´Ø¤ò¸«Ä¥¤ê¤¿¤¤¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¤ò¸«Ä¥¤ê¤¿¤¤¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡£°Â¿´¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥È¥ì¥ó¥É¤ÏWi-FiÂÐ±þ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é±ÇÁü³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é¤Ç¤¹¤Í¡£ÇÛÀþÉÔÍ×¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Ç´Æ»ë¡£Anker¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¢¼ê·Ú¤Ê¤Î¤Ë°Â¿´´¶¤¬À¨¤¤¥â¥Ð