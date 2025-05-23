¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡Ö¹âÎØSAUNAS¡Ê¥µ¥¦¥Ê¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢Åìµþ¡¦¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±ØÄ¾·ë¤Î¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØÆâ¤Ëº£Åß¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤ÏÆþ¾ì¼Ô°Ê³°¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¥«¥Õ¥§¥Ö¥é¥ó¥É¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¹âÎØSAUNAS¡×¤Î»ÜÀßÆâÍÆ¤äÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¹âÎØSAUNAS¡×¤Ç¶Ë¾å¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡ª¥µ¥¦¥Ê°¦¹¥¼Ô¤Î¡È¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºîÉÊ¡Ø¥Þ¥ó¥¬ ¥µÆ»¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦¥¿¥Ê¥«¥«¥Ä¥­»á¤¬¡¢Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼