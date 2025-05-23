Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥é¥ó¥É±ß ½ªÃÍ7.99¹âÃÍ8.04°ÂÃÍ7.94 8.14¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 8.09Äñ¹³2 8.04Äñ¹³1 7.99¥Ô¥Ü¥Ã¥È 7.94»Ù»ý1 7.89»Ù»ý2 7.84¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥É¥ë±ß ½ªÃÍ111.40¹âÃÍ112.00°ÂÃÍ110.81 113.19¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 112.59Äñ¹³2 112.00Äñ¹³1 111.40¥Ô¥Ü¥Ã¥È 110.81»Ù»ý1 110.21»Ù»ý2 109.62¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¹á¹Á¥É¥ë