¥«¥È¥é¥ê¡¼¤Î¼ïÎà¤¬Ë­ÉÙ¤Ê¥»¥ê¥¢¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¾å¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿À¨¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¾åÉÊ¤Ê¿§¹ç¤¤¤È¡¢¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ëÊÁ¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥×¡¼¥ó¡õ¥Õ¥©¡¼¥¯¡£¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤µ¡¢»È¤¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤âÈ´·²¤Ç100¶Ñ¾¦ÉÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤Ï¿Íµ¤¤¬½Ð¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡Ä♡¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥×¡¼¥ó¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ëH17cm¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ëH17.5cm²Á³Ê¡§³Æ