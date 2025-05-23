¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¼ç±é¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡È¤Ï¤³¤³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ò¥­ー¥Õ¥ìー¥º¤È¤·¤¿¥·¥êー¥º¤Î½¸ÂçÀ®¡£¤·¤«¤·¡¢Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥·¥êー¥ºÁ´7ºî¤òÉü½¬¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Âè1ºî¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ù¡Ê1996¡Ë¤Î¤ß¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤¯ºÇÃ»¥ëー¥È¤À¡£ ¤Ê¤¼Âè1ºî¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Á°ºî¤Ç