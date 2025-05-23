¡ØÄ«ÎáÄ«²þ¡Ù¤Ç ¼¡¤Î¥×¥é¥ó¤Î½àÈ÷¤ò¡ª ²¿¤¬µ¯¤­¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡¢¡Ö²¿¤«¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Î¼ê¤òÂÇ¤Ä¡£¤½¤Î¥×¥é¥ó¤¬ÂÌÌÜ¤È¤¤¤¦»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤Î¥×¥é¥ó¤âºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Þ¥ë¥Á¥·¥Ê¥ê¥ª¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹²ñÄ¹¡¦¿·Ï²¹ä»Ë»á¡£ ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬4·î2Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ØÁê¸ß´ØÀÇ¡ÙÀ¯ºö¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¡¢º®Íð¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ÊÆÀ¯¸¢¤Ï²¿¤è