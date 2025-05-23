¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®Åç¤¢¤ä¤á¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬5·î22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤ÎÊå¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÍî¸ìDE¥Ç¡¼¥È¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ»ÒÌò¡õÂç¸æ½ê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¾®Åç¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÍî¸ì¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢Âç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÏÀÊ¸¤Ç¤ÏÍî¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤òÁª¤Ö¤Û¤É¡£»Ö¤ÎÊå¤µ¤ó¤Î¡Ö»Ö¤ÎÊå¤é¤¯¤´¡×¤ÎDVD¤âÍÄ¤¤º¢¤Ë´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£