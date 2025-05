ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けた新プロジェクトが日本からスタート!King & Princeがミッキー&フレンズと夢の共演を果たした新曲『What We Got 〜奇跡はきみと〜』が、2025年5月23日よりデジタルリリースされ、同日にShort MVも公開されました☆ ディズニー『What We Got 〜奇跡はきみと〜』 価格:デジタル配信限定発売日:2025年5月23日(金)販売場所:主要音楽配信サービス、ミュージ