King & Princeが、2028年にスクリーンデビュー100周年を迎えるミッキーマウスの新たなオフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」を5月23日に配信リリースした。◆King & Prince 動画本楽曲は、「ミッキーマウス・マーチ」に続く、ミッキーの新たなオフィシャルテーマソングだ。2016年に発表されたディズニーソング「What We Got (Mickey‘s Birthday Song)」をベースに、ミッキーのベストフレンドであるKi