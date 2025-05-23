Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê39¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ17Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¶á¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡Ö¥â¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£À¹»³¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢Å´ÈÄ¾Æ¤­²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤­¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤«¤é¤¹¤´¤¤¿ô¤Î³¤Á¯¤È¡¢¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Î¥Í¥®¤ò¤³¤Î¾å¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡£¡Ø¤ª¼Ì¿¿¡¢Æ°²è»£¤ë¤Ê¤éº£¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Î°ìÀ¼¡×¤È¡¢Å¹°÷¤«¤é¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö²¶¡¢