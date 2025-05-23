¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À2¡Ý3µð¿Í¡Ê2025Ç¯5·î22Æü¹Ã»Ò±à¡ËÌçÏÆÀ¿¤Î·è¾¡»°ÎÝÂÇ¤ò±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤Þ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿¢ÅÄ³¤¤À¤Ã¤¿¡£ºå¿ÀºÇ¸å¤Î11²óÉ½¤Î¼é¤ê¤Ï±¦Íã¤Ë¿¢ÅÄ³¤¤¬¡¢¤½¤·¤Æº¸Íã¤Ë¤Ï·§Ã«·ÉÍ¨¤¬½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£8²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¿¹²¼æÆÂÀ¤¬¼«ÂÇµå¤òÅö¤Æ¤Æ¸òÂå¡£¤³¤Î2Áª¼ê¤¬Æ±»þ¤ËÎ¾Íã¤Ë½¢¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«Í½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÁ´°÷Ìîµå¤³¤½¤¬Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤ÎÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤À¡£Ç®¿´¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸×ÅÞ¤Ï¡¢»î¹ç¤ËÉé¤±¤ÆÉÔËþ¤«