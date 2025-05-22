¡þÂîµåÀ¤³¦Áª¼ê¸¢(5·î17Æü¡Á25Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï)½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î4²óÀï¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°6°Ì¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤ÏÆ±71°Ì¤Î¥¾¥ó¡¦¥¸¥¨¥óÁª¼ê¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥á¥À¥ë¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Æü21Æü¤Î3²óÀï¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥­¥à¡¦¥¯¥à¥è¥óÁª¼ê¤Ë¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎËö¾¡Íø¡£Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ïº£Âç²ñ3¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤âº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¡Ê¡ü1-3¡Ë¤òÀï¤Ã¤¿¤¢¤È¤È¤¤¤¦