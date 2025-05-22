¾×·â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¾Úµò¡×Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ëµ¯¤­¤¿½ÐÍè»ö¤òÊó¹ð¤·¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£9Æü¤Ë¡ÖRyosuke Yamada LIVE TOUR 2025 RED¡×¤ÎµÜ¾ë¸ø±é2ÆüÌÜ¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤ÎÆü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»³ÅÄÎÃ²ð(¸åÎóº¸)¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê»³ÅÄ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@ryosuke_yamada059¤è¤ê¡Ë»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ