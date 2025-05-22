NEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¡Ê41¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ40Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¥³¥áÈ¯¸À¡É¤Ç¼­Ç¤¤·¤¿¹¾Æ£Âó»á¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¾®»³¤Ï²áµî¤Ë¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¾®ÀôÇÀÁê¤Ë¼èºà¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ®¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¯¤ëÊý¤È¤¤¤¦¤«¡£1¤Ä¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢10¸Ä¤°¤é¤¤ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È½Ò²û¡£¾®Àô»á¤¬ÇÀÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÂç¥Á¥ã¥ó