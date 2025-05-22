【漫画】本編を読む最新の書籍や人気の漫画作品の情報を発信する「ダ・ヴィンチWeb」。今SNSを中心に話題を集めているホットな漫画を、作者へのインタビューを交えて紹介する。『夫を可愛い女の子に描いてみたら可愛く見えるのかと言う試み』をピックアップ。タイトル通り、夫を可愛い女の子で描き、Ｘ（旧Twitter）に投稿された本作には、6.5万を越すいいねとともに多くの多くの反響コメントが寄せられている。作者・もぐ（@M