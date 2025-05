「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」最優秀アルバム賞藤井 風「LOVE ALL SERVE ALL」(C)CEIPA /MUSIC AWARDS JAPAN2025 藤井 風のアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』(2022)が、5月22日にロームシアター京都で開催の国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』(MAJ)で、最優秀アルバム賞(Album of the Year)を受賞した。この日、主要6部門をはじめとする最優秀作品/アーティストを発表する Grand Ceremony