私はユキミ。ソウスケとの一連の流れを姉に話したところ、姉は大激怒。一周忌のときもソウスケに注意してくれたのですが、1年越しに効果がなかったことがわかり、またもや姉が話をつけてくれることになりました。しかし一周忌のときに注意されたのに改善していないソウスケが素直に話を聞くとも思えないのですが……姉には何か考えがあるのでしょうか？いずれにしてもソウスケが考えを変えて、私たちが三回忌に義実家へ行かなく