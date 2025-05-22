ÌðÂô±ÊµÈ¤¬5·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡ÖMAJ Timeless Echo¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢µþÅÔ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×²ñ¾ì¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¡ÊµþÅÔ²ñ´Û¡Ë¤Ï¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖAROUND JAPAN PART-1¡×¤Î½éÆü¸ø±é¡Ê'75Ç¯9·î27Æü¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌðÂô±ÊµÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£MAJ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½ªÎ»¸å¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥ÊŽ¥¥Ä¥¢