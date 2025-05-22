¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/22¡Û5·î22Æü¡¢¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¤Ë¤Æ²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×Grand Ceremony¤¬³«ºÅ¡£¡ÖºÇÍ¥½¨¥¢¥¤¥É¥ë¾Þ¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¾®Àôº£Æü»Ò¤¬¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÈ¯É½ ¼çÍ×ÉôÌç¤Ë¥ß¥»¥¹¡¦YOASOBI¤é¢¡¾®Àôº£Æü»Ò¡ÖºÇÍ¥½¨¥¢¥¤¥É¥ë¾Þ¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ç¥³¥á¥ó¥ÈÆ±¾Þ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¾®Àôº£Æü»Ò¤¬È¯