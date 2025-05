ReoNaが、2025年8月6日にCDリリースする、TVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』オープニングテーマ「End of Days」店舗別先着購入特典の絵柄を公開した。さらに、発売を記念したリリースイベントの開催も決定。◆ReoNa 画像シングル「End of Days」を対象店舗で購入すると、「End of Days」仕様のReoNa新ビジュアルワークを使用した、店舗ごとに絵柄の違うオリジナルポストカードが先着でもらえるとのことなので